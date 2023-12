Incontro associativo per gli auguri di buon Natale

Spread the love

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO . DIPARTIMENTO

Il giorno 16 si è tenuto come ogni anno un incontro prandiale per il consueto scambio di auguri in occasione del Santo Natale. Tutti concordi nell’avere trascorso una bella giornata che ha dato la possibilità d’ incontrare nuovamente “vecchi” colleghi che non vedevamo da parecchio tempo e nuovi amici. Da parte dei partecipanti va il ringraziamento Per questo volevo ringraziare allo staff che, come al solito, si è prodigato per la buona riuscita dell’evento. .