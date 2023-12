Terribile schianto sulla Cameranense. Un’auto si spezza in due, gravi i feriti

Spread the love

Frontale sulla Cameranense, tre feriti gravi e un’auto che si è spezzata in due. Il maxi incidente è avvenuto ieri, attorno alle 18.30. Tre le auto coinvolte, una Golf bianca, che è la vettura che si è spezzata, finendo in un campo, una Mercedes e una Ford, anche queste seriamente danneggiate. Al volante dei veicoli c’erano tre persone di sesso maschile che viaggiavano da sole e hanno tra i 24 e i 60 anni.

Non sarebbero in pericolo di vita. Il frontale è avvenuto vicino al distributore di benzina Pm, più di un chilometro dopo lo stadio del Conero e il bivio che porta da Ciavattini. L’urto tra le automobili è stato molto violento e una delle tre ha urtato anche i contatori dell’acqua di una villetta che si trova vicino alla carreggiata. Li ha rotti e sono dovuti intervenire i tecnici per limitare la fuoriuscita dell’acqua.

IL RESTO DEL CARLINO