VIDEO – Bravata finita male, auto con 4 ragazzi fuori dai finestrini si ribalta

Spread the love

Una bravata finita male quella organizzata da alcuni ragazzi che si sono messi fuori dai finestrini di un suv durante una manovra azzardata: l’auto si è ribaltata e li ha schiacciati, solo l’autista è rimasta illesa. L’incidente è avvenuto poco dopo le 22:15 di sabato nel parcheggio del The Market at Spring Creek, nel sud-est di Colorado Springs, Stati Uniti. Quando la polizia è arrivata sul posto, ha trovato diversi passeggeri gravemente feriti. Sono stati portati in un ospedale locale e al momento non si conoscono le loro condizioni. L’autista è stata identificata come Marisol Wentling e non ha riportato ferite gravi.

https://www.bakenews.it/bravata-finita-male-auto-con-4-ragazzi-fuori-dai-finestrini-si-ribalta-video-shock/

VIDEO