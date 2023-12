Tragedia a Grezzana. Camionista schiacciato dalle lastre di marmo che stava caricando sul tir￼

Spread the love

Infortunio mortale sul lavoro a Grezzana, un camionista di 56 anni, di origine olandese, è rimasto schiacciato da una lastra di marmo ed è deceduto. L’incidente è avvenuto questa mattina, 20 dicembre, intorno alle 10 in una ditta di lavorazione marmi di via Prealpi, in località Stallavena. L’uomo ha caricato le lastre di marmo sul suo tir e stava assicurando il carico quando gli è caduto addosso. Sul posto lo Spisal e i carabinieri, per lui non c’è stato nulla da fare.

La squadra dei vigili del fuoco della centrale di Verona, arrivata sul posto, ha soccorso un camionista. Dopo aver sollevato le lastre, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario giunto con l’elicottero.