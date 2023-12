Firmato protocollo d’intesa nazionale tra i Vigili del fuoco e LAV per il miglioramento delle procedure emergenziali a tutela degli animali

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

È un giorno molto importante per chi si occupa di salvare vite animali: oggi, 19 dicembre, presso il Viminale, è stato firmato il Protocollo d’intesa tra il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile e LAV. Presenti alla cerimonia il Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco Renato Franceschelli, il Capo del Corpo Nazionale, Carlo Dall’Oppio e per la LAV il presidente Gianluca Felicetti e la responsabile dell’Unità d’Emergenza, Beatrice Rezzaghi.

Attraverso la sottoscrizione di tale protocollo, il Dipartimento e LAV intendono mettere a fattor comune le rispettive specificità e competenze per potenziare le attività di soccorso propedeutiche alla salvaguardia degli animali coinvolti in situazioni emergenziali.

Un protocollo a 360°, infatti, che consentirà, nel rispetto delle relative funzioni, la collaborazione non solo tecnico-operativa negli interventi di soccorso bensì anche di quegli ambiti formativi ed addestrativi in grado di affinare le procedure e la conoscenza del mondo animale da parte degli operatori VF.

Inoltre, sarà possibile procedere a campagne congiunte per sensibilizzare gli attori istituzionali e la società civile per prevenire e limitare i rischi per gli animali, nonché per attuare azioni in grado di proteggerne l’incolumità.

Il Prefetto Franceschelli ha sottolineato come: “la firma di oggi di fatto ratifica un’attività che sul territorio già viene svolta insieme, ognuno per le proprie competenze ed è un inizio da cui partire per migliorare e rendere sempre più efficace la collaborazione, anche attraverso la creazione di un comitato congiunto che possa lavorare per ottenere sempre maggiori risultati”.

L’Ing Dall’Oppio ha ricordato che: “tra i compiti dei Vigili del fuoco c’è quella di prestare soccorso agli animali e, soprattutto nelle grandi emergenze, il loro salvataggio è di grande conforto per i loro proprietari che si trovano in una situazione di estremo disagio. Collaborare con la LAV permetterà una crescita professionale per entrambi, grazie sia allo scambio reciproco delle esperienze maturate sul campo, che all’organizzazione di corsi di aggiornamento”.

“In un terremoto o un’alluvione così come incendi e situazioni di difficoltà quotidiane, nelle città e nelle campagne, nelle quali gli animali hanno necessità di soccorso e assistenza, gli interventi che i Vigili del Fuoco e la LAV già realizzano, grazie alle attività previste dal Protocollo d’Intesa che ci lega saranno più efficaci – ha detto Gianluca Felicetti, presidente LAV – questo atto è un grande e autorevole riconoscimento della nostra Unità d’Emergenza che grazie ai nostri sostenitori può schierare due ambulanze, altri mezzi mobili di soccorso e attrezzature, per il quale ringraziamo il Ministero dell’Interno e tutto il personale dei Vigili del Fuoco”