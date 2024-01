Incendio presso un’attività produttiva a Cavenago di Brianza (MB)

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Cavenago di Brianza (MB), via Santa Maria in Campo – Un vasto incendio si è verificato in un’attività produttiva situata a Cavenago di Brianza. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dai comandi di Monza e Milano, con il supporto degli specialisti del nucleo N.B.C.R. (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Milano.

Le fiamme sono riuscite a interessare alcuni capannoni, generando un denso fumo che è visibile da diversi chilometri di distanza.

Al momento, non ci sono informazioni riguardo al coinvolgimento di persone. Le squadre dei vigili del fuoco stanno lavorando incessantemente per circoscrivere l’incendio e prevenire ulteriori danni.

L’evolversi della situazione sarà attentamente monitorato e saranno forniti ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.