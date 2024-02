VIDEO – 4 vigili del fuoco di Fort Worth feriti nel ribaltamento di un loro mezzo , 1 in modo grave

Spread the love

Il conducente dell’autopompa ha perso il controllo all’incrocio tra Village Creek Road e Wilbarger Street, vicino all’Eugene McCray Community Center, e si è schiantato contro un albero.

Un vigile del fuoco che è stato proiettato fuori dal mezzo è in condizioni critiche. L’autista è stato bloccato ed è in gravi condizioni. È stato portato in ospedale con un’eliambulanza. Gli altri due sono stati portati negli ospedali locali con ferite meno gravi e presto dimessi-

