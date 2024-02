Incidente tra due auto a Gornate Olona: muore 45 enne, grave l’altro conducente

Spread the love

Gravissimo incidente stradale tra due auto: un 45enne è morto nella tarda serata di ieri, martedì 6 febbraio, a Gornate Olona, in viale delle Industrie nella frazione Torba, in provincia di Varese. La dinamica dello schianto è ancora in fase di accertamento. Il conducente dell’altra auto, un 51enne, è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Tradate. Le sue condizioni sarebbero ancora gravi. La vittima si chiamava Massimo Bianchi e viveva a poca distanza dal luogo dell’incidente.

