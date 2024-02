VIDEO – Olanda, crolla ponte in costruzione nella città olandese di Lochem : morti due operai

Spread the love

Due lavoratori sono morti nei Paesi Bassi dopo il crollo di una parte di un ponte in costruzione. L’incidente a Lochem è avvenuto dopo che i cavi si sono spezzati sull’arco di un ponte mentre veniva issato in posizione, che è precipitato a terra.

Altre due persone sono rimaste ferite e sono ricoverate in ospedale. I funzionari hanno descritto il crollo del ponte come un “incidente industriale” e hanno detto che era in corso un’indagine sulle cause.

Uno dei lavoratori morti proveniva dal Belgio e l’altro dalla Polonia, hanno riferito le autorità all’emittente olandese NOS. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, come nomi o età.

Decine di persone stavano osservando la sezione del ponte che veniva rimessa in posizione quando è avvenuto il crollo. Secondo quanto riferito, ricevono aiuto psicologico.

VIDEO