VIGILI DEL FUOCO 🔥

I Vigili del fuoco sono intervenuti in via 2 Giugno, nella frazione di Cusercoli, comune di Civitella di Romagna, per una esplosione di un garage a seguito di una fuga di gas. Le squdre VVF hanno provveduto alla ricerca di eventuali feriti e alla messa in sicurezza dello scenario. A seguito di una valutazione strutturale è stata  dichiarata l’inagibilitĂ dell’edificio coinvolto. Non si segnalano feriti.