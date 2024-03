Si dà fuoco in auto davanti a moglie e figlia: gravissimo

Spread the love

stato ricoverato in gravi condizioni al Niguarda il 50enne che nella mattinata di martedì 26 marzo si è dato fuoco all’interno della propria auto parcheggiata davanti casa, in via Puccini a Golasecca (Varese).

Tutto è successo intorno alle 6, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza. Nell’incendio sono rimaste coinvolte anche la moglie di 42 anni e la figlia 13enne, che hanno cercato di soccorrerlo, rimanendo a loro volta ferite.

Il 50enne ha riportato ustioni molto estese ed è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso in elisoccorso. Le fiamme hanno inoltre intaccato un’altra auto posteggiata accanto a quella dell’uomo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gallarate, oltre i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese. Restano da capire le cause del gesto, in fase di accertamento.

milanotoday.it