Nuovo incendio in Brianza. Poco prima delle 20 di martedì 9 aprile i vigili del fuoco sono stati allertati per le fiamme nate all’interno di un’azienda di via delle Industrie, Sirone: i pompieri sono entrati in azione con due partenze dal Comando provinciale di Lecco e altrettante dal Distaccamento volontario di Valmadrera

