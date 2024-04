Giallo a Parigi: dopo l’incendio nell’11° arrondissement ritrovati due corpi; uno aveva una pallottola in testa

Spread the love

Questa domenica, 7 aprile 2024, intorno alle 20:15 si è verificato un terribile incendio nell’11° arrondissement di Parigi , rue de Charonne. In totale sono intervenuti in serata più di 70 vigili del fuoco per domare le fiamme e spegnere il rogo. Dopo aver sedato con successo l’incendio, è intervenuta la polizia svolgendo i primi accertamenti.

Due corpi sono stati poi ritrovati in un appartamento dove apparentemente è scoppiato l’incendio, secondo le informazioni di BFMTV e Le Parisien. Uno dei due presenta un grosso foro alla testa causato da una cartuccia di arma da fuoco. La seconda comprende ferite compatibili con impatti di proiettili. Inizialmente affidate agli investigatori del 2° distretto di polizia giudiziaria (DPJ), le indagini sono ora nelle mani della brigata criminale.

L’incendio ha provocato anche la morte di un occupante dell’appartamento in cui è divampato l’incendio. Quest’ultimo ha tentato di raggiungere un altro alloggio passando da una finestra, prima di cadere nel vuoto e uccidersi.

https://www.ohmymag.com/news/faits-divers/paris-un-corps-retrouve-avec-une-balle-dans-la-tete-apres-l-incendie-mortel-dans-le-11e-arrondissement_art164298.html

