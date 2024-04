Oristano, crolla traliccio rete elettrica causa vento, rapido intervento dei vigili del fuoco

Spread the love

Oristano Il vento ha causato problemi alla rete della media tensione in provincia. I vigili del fuoco di Oristano sono intervenuti per il crollo di un traliccio di sostegno alla linea vicino alla provinciale 11. All’arrivo della squadra i cavi attraversavano una strada di penetrazione agraria. Immediata la messa in sicurezza dell’area e la richiesta tramite Sala Operativa d’intervento delle squadre Enel che hanno poi provveduto a isolare il tratto di rete.

