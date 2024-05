VIDEO – Incidente in un impianto di depurazione acque reflue- cinque operai deceduti – un sesto ferito

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

CASTELDACCIA (PA),-Aalle 14 intervento dei vigili del fuoco a Casteldaccia (PA) per il soccorso ad alcuni operai colti da malore durante dei lavori in un impianto di depurazione delle acque reflue: soccorso un operaio in stato di incoscienza e affidato alle cure dei sanitari, mentre un altro è risultato illeso. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato i corpi purtroppo privi di vita di altri 5 operai. Sul posto per i rilievi il personale NBCR (nucleare biologico chimico radiologico) del comando di Palermo.

VIDEO