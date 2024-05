Sub dispersi tra le isole dei Cavoli e Serpentara

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

CAGLIARI: DA IERI VIGILI DEL FUOCO E GUARDIA COSTIERA AL LAVORO

Da ieri prosegue l’intervento dei vigili del fuoco e della Guardia Costiera per la ricerca di due sub segnalati come dispersi tra le acque dell’isola dei Cavoli e quella di Serpentara.

Sul posto stanno operando specialisti sommozzatori, nautici e l’elicottero del reparto volo Sardegna. Inviato con un Canadair da Genova un drone subacqueo in grado di operare a grandi profonditĂ .