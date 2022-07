I Vigili del Fuoco partecipano al progetto europeo AIDERS

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Il CNVVF partecipa al progetto europeo AIDERS (Real-time Artificial Intelligence for Decision support via RPAS data analyticS) che prevede l’uso degli aeromobili a pilotaggio remoto come strumento avanzato di supporto alle attività di primo intervento e di protezione civile.

Più in dettaglio, le attività del progetto AIDERS si sono sviluppate con l’utilizzo dei sistemi a pilotaggio remoto e di specifici algoritmi per migliorare la gestione dello scenario incidentale attraverso informazioni pertinenti, affidabili e tempestive, utilizzando i dati disponibili dai sensori aerei, fornendo all’incident commander un valido strumento integrato di supporto al processo decisionale.

Nel progetto AIDERS sono coinvolti istituti di ricerca come il centro di eccellenza cipriota KYOS (capofila del progetto), l’Università di Lille (Francia), il Center for Security Studies-KEMEA (Grecia) oltre a enti “utilizzatori finali” come la Protezione civile cipriota (Cyprus Civil Defence), l’Ecole Entente pour la Forêt Méditerranéenne (Francia) e, ovviamente, il Corpo nazionale.

Nei giorni 5 e 6 luglio si è svolto a Roma il meeting tra i partner AIDERS finalizzato alla condivisione dello specifico software e per testare i risultati ottenuti mediante un’attività esercitativa appositamente organizzata. Le due giornate si sono svolte presso l’Istituto superiore antincendi e presso la Scuola di formazione operativa di Montelibretti e sono valse alla familiarizzazione con la piattaforma software che permette la gestione di molteplici aeromobili a pilotaggio remoto e che sfrutta l’intelligenza artificiale per il riconoscimento di specifici target, contribuendo al controllo dello scenario. La piattaforma software al momento è stata sviluppata per tre specifiche tipologie di emergenza: incendi boschivi, alluvione e ricerca persona.