Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Dalmine intervengono per il recupero di un cane (Ombra) finito in un dirupo di circa 20 mt in via San Clemente a Ponte San Pietro intorno alle 9:17. I VVF lo hanno recuperato grazie ad una manovra SAF e lo hanno affidato alla sua famiglia.