«Il Ponte sullo Stretto è troppo basso per le navi da crociera e i container»

Spread the love

Il presidente di Federlogistica Luigi Merlo dice che il ponte sullo Stretto di Messina è troppo basso per le navi da crociera e i container. «Ce ne sono di alte più di 68 metri: per come è progettato adesso, non ci passano», dice in un’intervista all’edizione palermitana di Repubblica. Merlo spiega di non essere pregiudizialmente contrario all’opera. «Ma se si fa, è necessario tenere conto di tutte le variabili», aggiunge. E questo perché «essendo a campata unica, il Ponte ha una struttura curvilinea, dunque c’è anche un problema di manovrabilità». Ovvero: i 65 metri di massima altezza — sempre che ci si arrivi — l’opera li raggiungerebbe solo nella parte più alta. Perché verso le due sponde il cosiddetto “franco navigabile” si riduce.

https://www.open.online/2024/05/03/ponte-stretto-messina-navi-crociera-container/