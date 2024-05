Corte Europea di Strasburgo ordina al Getty di restituire l’Atleta Vittorioso di Lisippo all’Italia

Spread the love

Per la Corte Europea di Strasburgo l’Atleta Vittorioso di Lisippo deve tornare in Italia: il nostro Paese si è aggiudicato l’ultimo round del contenzioso legale con il museo Getty. La Corte ha infatti emesso una sentenza che riconosce in modo inequivocabile i diritti dello Stato italiano sull’opera, una statua in bronzo attribuita allo scultore Lisippo, rinvenuta nel 1964 da pescatori italiani nelle acque del mar Adriatico davanti alla costa marchigiana e in seguito trafugata all’estero.

il sole 24ore.com