La crisi di governo travolge le pensioni, cosa si rischia ora

Non solo decreti in bilico e equilibri precari: con le dimissioni di Mario Draghi come Presidente del Consiglio, e in attesa del passaggio di testimone dopo le elezioni, probabilmente non ci sarà il tempo – materiale – per lavorare alla riforma delle pensioni. Ad essere a rischio, però, sono soprattutto le uscite anticipate.

Pensioni anticipate, perché con la crisi di Governo si rischia di tornare alla Riforma Fornero

A conti fatti, se si va alle elezioni il 25 settembre, anche qualora non dovessero esserci intoppi o ballottaggi, difficilmente un nuovo Governo riuscirà a formarsi e insediarsi ufficialmente prima dei primi di ottobre.

Come se non bastasse, il nuovo gruppo di rappresentanti in carica, di fatto, partirà già con degli appuntamenti segnati in agenda in ritardo (qui le date più importanti). Ci saranno gli impegni presi con Brixelles, l’attuazione del PNRR, i decreti rimasti in sospeso perché non considerati “affari correnti” da parte del Premier uscente Mario Draghi e – cosa più importante – bisognerà subito lavorare alla prossima legge di bilancio, che deve essere pronta entro la fine dell’anno.