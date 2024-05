Due vigili del fuoco ricoverati in ospedale dopo l’intervento nell’incendio di una casa a Kansas City

Spread the love

Due vigili del fuoco sono stati ricoverati in ospedale dopo aver combattuto un incendio in una casa mercoledì notte a Kansas City. Gli equipaggi sono intervenuti intorno alle 22:10 all’isolato 700 di Elmwood Avenue, dove è stato segnalato un incendio in una struttura vuota a due pianiù. Quando sono arrivati, il fuoco si stava diffondendo anche alle case vicine.

Sono arrivati ​​altri equipaggi. Tre vigili del fuoco hanno riportato ferite e due di loro sono stati trasportati in un ospedale per essere curati per lesioni gravi ma non sono in pericolo di vita. Un pompiere è in cura per un’ustione agli arti inferiori, mentre l’altro è in cura per una grave disidratazione. Entrambi i vigili del fuoco saranno ulteriormente valutati per altre lesioni, ma sono in condizioni stabili.

