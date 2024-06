Massa Carrara, la squadra del Comando di Firenze si aggiudica l’11º Campionato Regionale VV.F. Toscana di Calcio a 5

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Si è svolto nei giorni 27-28-29 maggio 2024, presso il Centro sportivo le Colline Massesi in provincia di Massa Carrara, l’11ª edizione del Campionato Regionale VV.F. di calcio a 5 della Toscana.

Al torneo, svoltosi con formula girone all’italiana, hanno partecipato le rappresentative dei Comandi di Massa Carrara, Lucca, Firenze, Pisa e Pistoia.

Al termine della competizione il primo posto è andato al Comando di Firenze che ha disputato la finale contro la squadra del Comando di Lucca, battendola con il risultato finale di 8-4.

Nell’ambito del Campionato sono stati assegnati il trofeo per il miglior giocatore al V.F. Marco Marianelli (Firenze), per il miglior portiere al V.C. Domenico Faccone (Pisa) e per il capocannoniere al V.F. Casper Curcjia (Pisa).

La manifestazione è stata occasione anche per definire la rosa dei giocatori che comporrà la Rappresentativa VV.F. Toscana che prenderà parte al Campionato Italiano VV.F. di Calcio in programma a Verbania nel mese di settembre.