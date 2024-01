Recupero effettuato dai vigili del fuoco specialisti SAF di due turiste straniere

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Laglio, CO – Il Reparto Volo Lombardia dei vigili del fuoco ha effettuato un intervento di soccorso nel bosco in una zona impervia sopra Laglio (CO) per salvare due ragazze straniere in difficoltà durante un’escursione.

Nel pomeriggio di oggi, l’equipaggio del Drago 150 ha individuato le due ragazze dall’elicottero. Le escursioniste si trovavano in una zona difficile da raggiungere a piedi e necessitavano di assistenza immediata. L’equipaggio ha quindi calato sul posto due elisoccorritori;

attraverso una manovra al verricello, le due escursioniste sono state imbarcate a bordo ed elitrasportate in una zona sicura.