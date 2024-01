Ricerca di persona dispersa nelle acque del Lago di Varese, zona Gavirate.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

I vigili del fuoco sono impegnati dalla serata di ieri in una complessa operazione di ricerca di una persona dispersa nelle acque del Lago di Varese, nella zona di Gavirate.

Sono state messe in campo risorse specializzate, tra cui gli esperti del nucleo sommozzatori, i soccorritori acquatici e il personale di supporto T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso).

Le operazioni sono coordinate dall’Unità di Comando Locale U.C.L., che sta garantendo una gestione efficace e una comunicazione tra le squadre sul campo.

Al momento, purtroppo, tutte le ricerche condotte in superficie e in acqua non hanno dato risultati positivi. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.