Loc. Roccelletta nel comune di Borgia – incendio di abitazione.

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta in loc. Roccelletta nel comune di Borgia per un incendio di abitazione.

Il rogo ha danneggiato la mobilia del locale Cucina ed annerimento delle pareti dei rimanenti locali dovuto al fumo intenso casturito dalla combustione. All’interno della abitazione dimorava, al momento del rogo, il giovane figlio del proprietario. Lo stesso si era rifugiato nella veranda in attesa dei soccorsi. Un vigile del fuoco libero dal servizio che transitava in prossimità dell’abitazione, attirato dalle grida di aiuto e dal bagliore delle fiamme provvedeva a prestare i primi soccorsi accompagnando il giovane all’esterno in zona sicura e procedendo successivamente ad una prima opera di spegnimento. L’arrivo della squadra dei vigili del fuoco completava l’operazione di estinzione del rogo, di bonifica e messa in sicurezza del sito.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.