Festival della cucina romana

La Cucina Romana, con tutti i suoi segreti e tradizioni, approda nel quartiere EUR di Roma, più precisamente in Viale America a ridosso del Laghetto, in una delle location più affascinanti della Capitale.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della popolare cucina; un modo per celebrare, in un lungo weekend, da venerdì 17 a domenica 19 maggio 2024, la tradizione gastronomica romana, conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo, fatta di alimenti poveri ma ricchi di gusto e sapori genuini.

Incastonati tra i bordi del parco, dove la vista si perde tra i ciliegi giapponesi e le acque del lago, si snodano le pagode che accoglieranno chef e ristoratori venuti per rappresentare i piatti tipici e più rappresentativi della cucina romana. Sarà un percorso tematico dove Roma offrirà il meglio da mettere in tavola:

Carbonara Day dedicato al piatto più apprezzato e copiato al mondo simbolo per antonomasia della Cucina Romana ma anche di quella Italiana;

Roma e il Tartufo per scoprire abbinamenti classici alla prelibatezza del prestigioso tubero; Il Mare di Roma per rievocare le passeggiate sul lungomare assaporando cartocci di fritture di pesce

