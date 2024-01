Ricerca e ritrovamento di bimbo disperso

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO MARCHE

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio ad Acquasanta Terme, frazione Quintodecimo, per la ricerca di un bambino che si era smarrito in una zona ricca di vegetazione. La squadra VVF del presidio di Arquata del Tronto intervenuta, dopo una breve ricerca, ha ritrovato il bambino in buone condizioni di salute non lontano dal posto in cui si trovava con un familiare. Sul posto anche il personale del soccorso alpino ed i carabinieri.

Dal Comando VVF di Ascoli Piceno.