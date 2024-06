L’auto sfonda il muro e si ribalta su un tetto

Spread the love

CAPOLIVERI — Tragedia sfiorata ieri a Capoliveri dove un’auto guidata da un ragazzo minorenne ha sfondato un muro finendo col ribaltarsi sul tetto di un’abitazione, per altro attrezzato con lettini prendisole e adibito a terrazza.

Al momento dell’incidente ieri per fortuna non c’era nessuno. La casa è stata evacuata per consentire le verifiche di agibilità da parte dei vigili del fuoco, che hanno poi dato il via libera al rientro delle persone.

L’adolescente alla guida del veicolo, 17 anni, è uscito dall’abitacolo in autonomia. I soccorritori del 118 lo hanno condotto in ospedale a Portoferraio in codice giallo. Tutte da accertare le cause che hanno portato al sinistro.

https://www.toscanamedianews.it/capoliveri-incidente-auto-sfonda-muro-si-ribalta-su-tetto.htm