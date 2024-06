Spread the love

GENOVA – L’aeroporto di Genova è rimasto chiuso per circa un’ora per permettere un atterraggio di emergenza. La procedura è scattata dopo che il pilota di un aereo privato, proveniente da Milano Linate e diretto a Saint Tropez, ha comunicato alla torre di controllo di avere fumo in cabina. A quel punto è stato chiuso lo scalo e allertati i vigili del fuoco e il personale del 118.

Le cinque persone a bordo dopo l’atterraggio sono uscite in modo autonomo. Si tratta di tre passeggeri e due piloti. Nessuno di loro è rimasto intossicato. Dopo le verifiche del caso l’aeroporto è stato riaperto al traffico intorno alle 12,30. L’aereo coinvolto è un Pc-12, un piccolo monomotore.

https://www.primocanale.it/cronaca/43057-genova,-fumo-in-cabina-atterraggio-di-emergenza-al-colombo.html