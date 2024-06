Maxi incendio a Tor Pagnotta, bruciano rifiuti in un campo. Le fiamme coinvolgono autolavaggio e vivaio

Spread the love

axi incendio a Roma, nella zona di Tor Pagnotta, sulla via Ardeatina all’altezza del civico 620. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 15. A dare l’allarme il titolare di un autolavaggio. Una enorme nube nera si è alzata in cielo, ben visibile da diversi quartieri di Roma che, con il caldo in città, ha reso subito l’aria irrespirabile.

Stando a quanto appreso le fiamme sarebbero scoppiate in un campo dove sono presenti anche cumuli di rifiuti. Il vento e le sterpaglie in fiamme hanno alimentato così le lingue di fuoco che hanno coinvolto prima un autolavaggio e poi un vivaio.

Elicottero in volo

Sul posto i vigili del fuoco con due autobotti e il carro schiuma, la protezione civile, la polizia si Stato, la polizia locale e un elicottero regionale al lavoro per lanciare acqua sulle fiamme. Al momento non risulterebbero feriti. Per permettere i soccorsi sono state chiuse le strade.

https://www.romatoday.it/cronaca/incendio-ardeatina-tor-pagnotta-roma-oggi-21-giugno-2024.html