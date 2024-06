VIDEO – Esplosione di camion a Wilmington: i vigili del fuoco della LAFD intentano una causa – nove Vigili feriti due in modo grave

Spread the love

Sette vigili del fuoco dei vigili del fuoco di Los Angeles rimasti feriti nell’esplosione di un camion alimentato a gas naturale a Wilmington hanno citato in giudizio il produttore, il progettista, il distributore, il proprietario e il conducente del veicolo, accusandoli di negligenza.

L’ esplosione è avvenuta intorno alle 7 del mattino del 15 febbraio vicino a Alameda Street e Henry Ford Avenue. Nove vigili del fuoco intervenuti alla segnalazione di un incendio di un veicolo sono rimasti feriti nell’esplosione, due dei quali in modo grave. Alla fine sono tutti sopravvissuti.

“È inaccettabilmente pericoloso che un camion alimentato a gas naturale compresso possa guastarsi in questo modo, esplodendo nel mezzo di una strada cittadina come una bomba invece di rilasciare la pressione in modo sicuro”, ha detto in una nota l’avvocato dei querelanti Matthew McNicholas. “Ciò non sarebbe accaduto se il prodotto non avesse avuto difetti nascosti che impedivano il rilascio sicuro della pressione.”

https://www.foxla.com/news/wilmington-truck-explosion-lafd-firefighters-file-lawsuit