Il boato, poi la scossa, ma non è un terremoto: cosa è successo in Toscana

Un boato, con la terra che ha tremato per pochi secondi. Non si è però trattato di un terremoto, perché l’Ingv non ha registrato alcun movimento: stando a quanto riportato dalla stampa toscana, alla base della scossa potrebbe esserci stato un piccolo asteroide disintegratosi una volta entrato nell’atmosfera terrestre. Saranno ad ogni modo le prossime ore a far luce su una questione che, pur essendosi conclusa senza danni o feriti, ha spaventato non poco i residenti della Toscana del sud-ovest.

Tutto è iniziato oggi pomeriggio intorno alle 16:30, quando è stata segnalata una scossa nell’area dell’isola d’Elba. Ma non solo, perché è stata avvertita praticamente su tutto il tratto meridionale della costa: dalla provincia di Livorno a Grosseto (ma anche in Versilia) si sono moltiplicate le segnalazioni di cittadini che hanno sentito vibrare il pavimento sotto i propri piedi o i vetri delle finestre.

