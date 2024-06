I vigili del fuoco salvano una mucca dispersa sulle colline di Fontanelice

Spread the love

Sono giornate di lavoro intenso per i vigili del fuoco di Fontanelice. Dopo l’intervento di ieri sera per salvare un anziano caduto in un dirupo nelle campagne di Borgo Tossignano, i pompieri del distaccamento della Vallata del Santerno – coadiuvati dal Nucleo Elicotteri – sono accorsi nella tarda mattina di oggi, martedì 25 giugno, per recuperare una mucca che si era allontanata dal pascolo e si era persa nelle colline, in una zona piuttosto impervia.

