Scontro tra un monopattino e un’auto, i vigili del fuoco intervengono con il defibrillatore. Il ragazzo trasportato in gravi condizioni all’ospedale

SAN BONIFACIO. Un giovane sul monopattino si è scontrato contro un’auto. Il ragazzo è stato trasferito all’ospedale in gravi condizioni. L’allerta è scattata verso le 19.30 di martedì 25 giugno sulla strada regionale 11 in località Ritonda nel Comune di San Bonifacio.

Si è verificato, per cause ancora in corso di accertamento, un incidente tra un monopattino elettrico e una macchina. A intervenire i vigili del fuoco del Distaccamento di Caldiero sulla via del rientro da un altro intervento. I pompieri hanno subito avviato le manovre di primo soccorso con l’utilizzo del defibrillatore il posizionamento del collare cervicale.

Successivamente è subentrato nelle manovre il personale sanitario. Il ragazzo e stato stabilizzato e portato in elicottero in gravi condizioni all’ospedale.