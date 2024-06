VIDEO – Vigili del fuoco mobilitati a Scandiano per liberare il torrente dai tronchi d’albero

Spread the love

Piena del Tresinaro: spiegamento di squadre e mezzi dei Vigili del fuoco da questa mattina a Scandiano per rimuovere i tronchi d’albero portati dalla corrente e che ostacolano il deflusso delle acque. Come si vede nel video, un tronco di grandi dimensioni è finito contro le arcate del ponte sul torrente, creando una situazione di pericolo per la struttura.

https://www.reggioreport.it/2024/06/piena-del-tresinaro-vigili-del-fuoco-mobilitati-a-scandiano-per-liberare-il-torrente-dai-tronchi-dalbero-video

VIDEO