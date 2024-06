VIDEO – Cade nel pozzo – salva la donna – recuperato il corpo senza vita del bambino

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Intervento dei vigili del fuoco a Palazzolo Acreide, nel siracusano, per il soccorso a una donna e un bambino di circa 10 anni all’interno di un pozzo.

L’allarme è scattato prima delle 13 di oggi nella contrada Falabbia: le squadre intervenute sono riuscite a salvare la donna, calandosi nel pozzo profondo una quindicina di metri e per la metà con acqua e fango. Nulla hanno potuto fare per il bambino, il cui corpo è stato recuperato purtroppo privo di vita.

Sono in corso le indagini per l’accertamento delle cause.

VIDEO