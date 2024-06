Il 27/06/2024 dopo tanti anni di lotte e sacrifici il presidente dell’ A.N. Discontinui, Carlo Mazzarella si è presentato presso il Comando di Siracusa per il suo primo giorno da Vigile Permanente.

Spread the love

DANIELE CACCAMO – VIGILE DEL FUOCO

Era il lontano 2009 quando alcuni colleghi discontinui si riunirono in associazione con l’unico obbiettivo di far assumere tutti i discontinui rimasti fuori dalla vecchia procedura di stabilizzazione datata 2006.

Nel corso di questi anni l’AND è cresciuta in modo esponenziale diventando il gruppo più rappresentativo della categoria. Questo è stato possibile grazie alla costanza e alla serietà del suo presidente e alle persone che hanno fatto parte del direttivo nazionale.

Il lavoro profuso in questo periodo ha prodotto diversi risultati positivi, non ultima la procedura di stabilizzazione del 2018 che ha visto coronare un sogno per molti colleghi che, come Carlo, erano da troppo tempo precari.

Oggi, per l’AND e per Carlo Mazzarella è un giorno speciale perché tutta la categoria sarà tutelata in maniera ancora più incisiva con il suo presidente tra le fila dei Vigili Permanenti. In bocca al lupo per tutto Carlo Mazzarella, continua sempre con i successi che ti contraddistinguono.

