Ancora fiamme tra lo scolmatore e la peschiera: Forestas e vigili del fuoco sul posto

Non dà tregua l’incendio della località Su Siccu, tra il canale scolmatore e la Peschiera di Sa Mardini, a Cabras. Questa mattina il forte vento ha riacceso per la terza volta in pochi giorni il focolaio, che la settimana scorsa aveva messo in difficoltà la macchina antincendi.

Le fiamme si sono propagate a causa delle raffiche e hanno interessato anche cumuli di alghe e terreno e spigliato.

Sul posto hanno operato due squadre dell’ente Forestas di Campulongu e dei vigili del fuoco di Oristano.

L’incendio si è sviluppato lo scorso fine settimana tra Torre Grande e Cabras: le fiamme si sono propagate velocemente tra giunchi e canneti, richiedendo l’intervento di una ventina di uomini a terra e l’elicottero Superpuma. Impegnati sul posto la Forestale, i vigili del fuoco, i barracelli di Cabras, Forestas e i volontari di Oristano Soccorso.

Nella serata di domenica il rogo è ripartito, ma è stato velocemente domato da una squadra della base antincendio di Fenosu,

