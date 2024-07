VIDEO – Corso in Tecniche Speleo Alpino Fluviale Basico per gli Allievi Vigili del Fuoco del 97° corso.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Si è svolto al Centro di Formazione Vigili del Fuoco Catania il corso in Tecniche Speleo Alpino Fluviale Basico per gli Allievi Vigili del Fuoco del 97° corso.

Il corso della durata di 3 settimane ha visto gli allievi impegnati in tecniche ed operazioni specifiche di base per eseguire salvataggi in ambienti impervi come montagne, grotte e fiumi.

Il corso include tecniche di derivazione speleo ed utilizzo di corde, nodi e sistemi di ancoraggio. L’obiettivo è garantire la sicurezza e l’efficacia delle operazioni di salvataggio in scenari complessi.

A breve gli Allievi presteranno giuramento al Centro di Formazione delle Scuole Centrali Antincendi di Capannelle – Roma per diventare Vigili del Fuoco Permanenti

