VIDEO – Incidente in A4, scontro tra due camion allo svincolo

VICENZA – Poco dopo le 12 di oggi, mercoledì 3 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4, tra gli svincoli di Vicenza Ovest e Montecchio Maggiore in direzione Milano per un incidente tra due mezzi pesanti: nessuna persona è rimasta ferita. Un autoarticolato straniero per cause in corso di accertamento è entrato in collisione con il lato destro del mezzo contro un altro camion che lo precedeva e rimaneva gravemente danneggiato nella parte della cabina di guida.

