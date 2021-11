Si incendia una teleferica: intervento di tre ore dei pompieri per spegnere il rogo

Spread the love



PRIMALECCO.IT – urly.it/3g7q3

Un intervento di quasi tre ore quello a cui sono stati chiamati oggi, martedì 2 novembre 2021, i Vigili del Fuoco di Lecco impegnati a spegnere l’incendio di una teleferica.

Il rogo si è sviluppato nel pomeriggio nei boschi sora Cremeno, in località Casere, in Valsassina. La richiesta di aiuto alla centrale operativa del Bione è giunta intorno alle 15. Sul posto, da Lecco e da Bellano, sono stati inviati due mezzi per gli incendi boschivi, un fuoristrada e un’autopompa.

Con i mezzi più piccoli le squadre giunte in posto hanno iniziato la bonifica del sottobosco e della teleferica. Complesse e lunghe le operazioni, che si sono concluso e intorno alle 18. Il provvidenziale intervento die Vigili del Fuoco ha evitato che l’incendio divorasse buona parte del bosco.