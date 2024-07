VIDEO – Sei membri della stessa famiglia morti in un incendio nel Wisconsin

Spread the love

L’ufficio dello sceriffo della contea di Juneau ha dichiarato in un comunicato stampa che Steven Witte, 66 anni, Charis Kuehl, 38 anni, e Lydia Witte, 35 anni, sono morti i nell’incendio a Necedah. Anche tre bambini, di 2, 5 e 8 anni, sono morti nell’incendio. L’ufficio dello sceriffo non ha rilasciato i loro nomi.

Il personale della Beautiful Savior Lutheran Church di Green Bay e il presidente del Wisconsin Evangelical Lutheran Synod Mark Schroeder hanno dichiarato che Steve Witte ha prestato servizio come missionario in Thailandia e come pastore della Beautiful Savior Lutheran Church dal 2001 al 2009. Lydia Witte e Charis Kuehl erano le sue figlie e i tre bambini erano le sue nipoti.

