L’obbligo per le imprese dell’Assicurazione contro le catastrofi naturali

Spread the love

GIORGIO BOTTARI

Il 78% delle imprese in Italia operano in zone a rischio sismico oppure idrogeologico (fragilità del territorio). Per questo la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo per le imprese di dotarsi entro il 31 Dicembre 2024 di coperture assicurative contro le catastrofi naturali. Nel seguito qualche chiarimento.

Chi riguarda? Tutte le imprese con sede in Italia o stabile organizzazione nel nostro Paese. Cosa si intende per catastrofi naturali? I rischi consistono in alluvioni e frane, incendi e terremoti. Cosa deve essere assicurato? L’obbligo riguarda fabbricati, terreni, impianti e macchinari.

Quali sono i vantaggi per le imprese che si assicurano? Oltre alla copertura dai rischi e al rimborso dei danni subiti per tali eventi, questo tipo di assicurazione avrà premi calmierati essendo l’obbligo per tutte, e le compagnie avranno l’obbligo assicurativo per i richiedenti.

Che succede se l’impresa non si assicura? In caso di non osservanza all’obbligo normativo, l’impresa potrà essere esclusa da contributi, sovvenzioni e agevolazioni; e non si avrà alcun rimborso pubblico per danni subiti da calamità naturali.