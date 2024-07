Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

PALO DEL COLLE (BA), – Vigili del fuoco al lavoro dalle 11 in un cantiere edile a Palo del Colle, nel barese, per il parziale ribaltamento di un’autogru che con il braccio ha danneggiato un ponteggio e un edificio disabitato: nessuna persona coinvolta, intervento in corso per il recupero e riposizionamento su strada del mezzo pesante e la messa in sicurezza dell’area.

