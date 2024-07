Il Giubileo salva i trasporti della Capitale: in arrivo treni “bellissimi e fiammanti”

Spread the love

ALESSANDRO FERRI

“Bellissimi e fiammanti”: i nuovi treni della Capitale saranno così. A dirlo Eugenio Patanè, assessore alla mobilità di Roma, che ha

mostrato dei rendering dei nuovi mezzi in arrivo a dicembre 2024 nella Capitale. A fargli eco il Sindaco Gualtieri, che su X ha parlato di “un bellissimo nuovo look”.

Lo stesso Gualtieri, del resto, aveva promesso ai romani che il Giubileo – che porterà, secondo le stime, 30 milioni di pellegrini nella Capitale – avrebbe comportato “un salto di qualità significativo” per il trasporto pubblico.

Gli interventi, oltre al restauro di vecchi convogli, prevedono l’introduzione di nuovi treni – 12 per la Linea B e 2 per la Linea A. Dopo questo primo lotto, ne arriveranno ulteriori 16, volti a rendere le linee della metropolitana più efficienti. Inoltre, già dal mese di giugno, grazie al rientro di diversi convogli dalla revisione generale, la Linea B potrà contare su 18-20 mezzi.

“Avere più treni – sottolinea Gualtieri – significa maggiore frequenza e regolarità per un servizio fondamentale per i cittadini che per troppi anni è stato trascurato”. L’obiettivo è ambizioso: rendere il trasporto pubblico di Roma all’altezza delle grandi capitali europee.