RIVAROLO CANAVESE – Addio a Filippo Aiesi, ex capo distaccamento dei vigili del fuoco di Ivre

RIVAROLO CANAVESE-IVREA – Un grave lutto ha colpito in queste ore la grande famiglia dei vigili del fuoco. Ha destato profondo cordoglio in alto Canavese e nell’eporediese la notizia della morte di Filippo Aiesi, ex capo distaccamento dei pompieri di Ivrea. Filippo Aiesi aveva 76 anni e si trovava in Sicilia, quando una brutta malattia l’ha strappato all’affetto dei suoi cari e familiari. Attorno al loro dolore si stanno stringendo, in un ideale abbraccio consolatorio, in tanti, a cominciare dagli ex colleghi. Aiesi era diventato capo distaccamento dei caschi rossi eporediesi all’età di 48 anni, subentrando a Pier Emilio Peronetto. Lo ha ricordato sulla propria pagina social anche l’Associazione Nazionale vigili del fuoco di Torino.

https://www.quotidianocanavese.it/cronaca/rivarolo-canavese-ivrea-filippo-aiesi-ex-capo-distaccamento-vigili-del-fuoco-78-anni-morto-sicilia-50730