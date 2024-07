Appartamento a fuoco nella notte a Milano

Spread the love

Intervento dei vigili del fuoco in via Niccolini, zona Chinatown. Cinque persone in ospedale

RAINEWS.IT – Un incendio si è sviluppato nella notte in una palazzina di via Niccolini, a Milano, in zona Chinatown. La fiamme in un appartamento dell’ultimo piano, il secondo, e nel sottotetto. L’allarme è stato dato intorno alle 00:40, quando sul posto sono state mandate sette squadre dei vigili del fuoco.

Il bilancio finale è di cinque persone coinvolte e soccorse con lievi intossicazioni e ustioni: quattro residenti, fra cui un bambino, e anche un pompiere intervenuto per spegnere l’incendio. Non è ancora chiaro che cosa le abbia innescate, ma le fiamme hanno creato molta apprensione in zona, dove ci sono numerosi locali aperti fino a tardi.