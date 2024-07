Treno merci con sostanze pericolose esce dai binari. A Centola intervengono i vigili del fuoc

Spread the love

Alla stazione di Centola, per cause da accertare, uno dei vagoni di un treno merci in transito è deragliato dal binario di competenza terminando la sua corsa in bilico su un lato. Il treno trasportava containers con merci pericolose. La squadra dei vigili del fuoco di Policastro che è intervenuta sul posto ha messo in sicurezza la zona e verificato che non ci fossero persone in pericolo. Accurato controllo è stato posto sulle sostanze pericolose trasportate per scongiurare eventuali principi di incendio.

