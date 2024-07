Un’auto, nell’affrontare il cambio di corsia, finiva sulla rampa dello spartitraffico infine finiva fuoristrada

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

GROTTAMMARE (AP) – Poco dopo le 3,30 della scorsa notte una squadra del distaccamento di San Benedetto del Tronto è intervenuta in A14, all’altezza del casello della cittadina rivierasca per un incidente. Un’auto, nell’affrontare il cambio di corsia, in un tratto dove si stavano effettuando dei lavori, finiva sulla rampa dello spartitraffico che le faceva l’effetto di un trampolino facendola finire fuoristrada. Si collaborava con gli operatori sanitari per la stabilizzazione dei cinque occupanti, tutti già fuori dalla vettura. Uno in codice rosso veniva trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Ancona, gli altri in codice giallo nei nosocomi di San Benedetto e Fermo. Successivamente si provvedeva alla messa in sicurezza della macchina e dell’intera zona incidentale.

Dal Comando di Ascoli Piceno.